رياضة | مجلس المصري يصدر بيانا للجماهير بسبب النتائج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس المصري يصدر بيانا للجماهير بسبب النتائج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، بيانا رسميا، إلى جماهير بورسعيد، بشأن الفريق الاول، وذلك بعد النتائج السيئة التي يقدما خلال الفترة الماضية، والتعاقد مؤخرا مع إيهاب جلال لقيادة الفريق.

وجاء البيان كالتالي:

تعلن ادارة النادي المصري عن تفهمها لحالة القلق التي تعتري جماهير النادي العظيمة نتيجة لتراجع نتائج الفريق الأول في الأونةٍ الأخيرة، وهو الأمر الذي دفع بمجلس إدارة المصري للتعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة إيهاب جلال سعياً منه لإعادة الأمور الى نصابها الطبيعي بالعودة للمنافسة على احتلال أحد المراكز المتقدمة بالدوري كعادة الفريق خلال مواسمه الأخيرة.

وتؤكد ادارة النادي المصري أنها لم ولن تألو جهداً في سبيل رفعة شأن القلعة الخضراء في كافة المجالات سواء الرياضية أو الإدارية أو الانشائية.

وتهيب ادارة النادي المصري بجماهير النادي العظيمة بضرورة الحفاظ على الصورة الطيبة للنادي المصري وجماهيره في وسائل الإعلام بصفة عامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي بصفة خاصة.

وذلك بعد أن تكررت في الفترة الأخيرة محاولات البعض للإساءة لكافة عناصر المنظومة الرياضية والإدارية داخل النادي المصري وهو ما يعطي صورة سلبية عن النادي المصري العريق وسط الأندية الأخرى ، وتؤكد ادارة النادي المصري على تقبلها التام لكافة الأراء والنقد البناء من قبل جماهير المصري العظيمة التي تسعى لرفعة شأن ناديها الأثير.