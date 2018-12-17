رياضة | احتفال مثير لمؤمن زكريا بعد احرازه الهدف الثاني للأهلي أمام النجوم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفال مثير لمؤمن زكريا بعد احرازه الهدف الثاني للأهلي أمام النجوم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، الهدف الثاني لفريقه أمام النجوم، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وقام مؤمن زكريا عقب تسجيله الهدف بخلع قميص الأهلي وإلقاءه عاليًا.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٣ نقطة ليقفز للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد النجوم عند ١٧ نقطة في المركز السابع عشر.