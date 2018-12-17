رياضة | اليونايتد يمدد عقد مارسيال

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اشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن نادي مانشسستر يونايتد قرر تمديد عقد لاعبه الفرنسي أنطونيو مارسيال مساء اليوم بقرار من الإدارة.

ذكرت صحيفة مترو الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد قام بتفعيل بند خيار تمديد عقد مارسيال لمدة موسم إضافي لضمان مستقبله داخل قلعة الأولد ترافورد، ليرتدى قميص الشياطين الحمر حتى عام 2020.

وارتبط مارسيال طوال الفترة الماضية بالرحيل عن مانشستر يونايتد وتقدم العديد من الأندية لطلب التعاقد معه أبرزها يوفنتوس الإيطالي.