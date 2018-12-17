رياضة | مدرب ليون: محاولة إيقاف ميسي لا جدوى منها.. وعلينا أن نستعد 150 %

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أكد برونو جينيسيو مدرب فريق ليون الفرنسي، أنه يجب أن يكون لاعبيه جاهزين بنسبة 150% لإقصاء برشلونة الاسباني من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
وقال مدرب ليون في تصريحات صحفية: "يمكن ان تضع خطة لايقاف لاعب ما، ولكن لمواجهة ميسي تكون الخطط لا جدوى منها، هو قادر على ان يحبط اي مخطط للخصم".
وأضاف: "فزنا بالفعل على السيتي، وهو يشبه إلى حد ما البارسا، يجب الاعتماد على هذا الفوز، وتطبيقه ضد البارسا الذي هو اكثر صلابة وخبرة من الاندية الاخرى".
وواصل: "اعتقد ان ميسي سجل حوالي 50 هدفا في عام 2018، ولكن في البارسا ليس فقط ميسي، هناك لاعبين جيدين آخرين، ويجب ان نأخذ ذلك بعين الاعتبار، لذلك يجب ان نكون 150% للقضاء على البارسا".
واختتم: "مواجهة البارسا الاكثر تعقيدا بالنسبة لنا في هذه القرعة، وستكون مواجهة خروج مغلوب جميلة جدا، يمكننا ان نتحسن في هاتين المباراتين".
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