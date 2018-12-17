رياضة | القائم يحرم ناصر ماهر من هدف عالمي للأهلي.. وأزارو يهدر فرصة غريبة

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وأهدر بعدها بدقائق قليلة وليد أزارو انفراد تام بمرمي أحمد سعد حارس النجوم بطريقة غريبة لينتهي اللقاء في النهاية 2-0 بعد سجل مؤمن زكريا الهدف الثاني. تصدي القائم لتسديدة قوية من ناصر ماهر لاعب وسط فريق الأهلي قبل نهاية مباراة النجوم ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من الدوري.

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