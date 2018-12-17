رياضة | أخبار ريال مدريد - عودة بيل وغياب أسينسيو قبل مواجهة كاشيما أنتلرز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد - عودة بيل وغياب أسينسيو قبل مواجهة كاشيما أنتلرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد خاض أول مران له في مدينة أبوظبي مساء اليوم استعدادا لمواجهة كاشيما أنتلرز الياباني الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن هناك شكوك تحومحول مشاركة ماركو أسينسيو في المباراة المقبلة، حيث نزل لأرض الملعب لكنه غادر بعد فترة وجيزة من بداية المران لمعاناته من انزعاج عضلي على إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة رايو فاليكانو في الليجا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جاريث بيل تدرب برفقة ناتشو وماريانو دياز بعيدا عن اللاعبين، حيث يتعافى الويلزي من كدمة في الكاحل تعرض لها أمام رايو فاليكانو وقد يلحق بنصف نهائي البطولة.

وأكدت موندو ديبورتيفو بأن رافائيل فاران لم يكمل المران وذهب إلى غرفة خلع الملابس دون أن توضح السبب بالإضافة إلى أن كريم بنزيما تدرب بشكل طبيعي رغم أنه تعرض لإصابة في اللقاء الماضي أيضا.

واختمت الصحيفة تقريرها بأن البرازيلي كاسيميرو شارك بشكل طبيعي في المران وبات ضمن اللاعبين المتاحين أمام المدرب سانتياجو سولاري.