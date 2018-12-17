رياضة | دي ليخت يُغازل برشلونة.. ويفتح باب الرحيل عن أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يُغازل برشلونة.. ويفتح باب الرحيل عن أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل النجم الهولندي الشاب، ماتياس دي ليخت، مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي، مغازلة نادي برشلونة الاسباني، الذي يسعى للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقال دي ليخت في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: "برشلونة يعجبني كثيراً".

وأضاف قائلاً: "البارسا والسيتي مثل نادي أياكس، ولكن لم أقرر مستقبلي بعد، هناك بعض الفرق التي أحبها أكثر، سأناقش الأمر في نهاية الموسم مع أياكس ووكلي مينو رايولا".