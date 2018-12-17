كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القطن الكاميروني ينقل مباراة الإسماعيلي لملعب أحمدو أهيدجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو نادى القطن الكاميرونى، نقل مباراة فريقهم ضد الإسماعيلى إلى ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ” ياوندى ” بدورى أبطال أفريقيا. القطن الكاميروني ينقل مباراة الإسماعيلي لملعب أحمدو أهيدجو وتغادر بعثة الدراويش مطار القاهرة الدولى، فجر الثلاثاء فى طريقها إلى الكاميرون، لملاقاة فريق القطن فى إياب الدور التمهيدى الثانى بالمسابقة الأفريقية. وكان الإسماعيلى قد قطع شوطًا كبيرا فى التأهل لدورى أبطال أفريقيا بعدما فاز فى اللقاء الأول بهدفين نظيفين أحرزهما باهر المحمدى وكريم بامبو. وحرصت إدارة النادى الكاميرون، على نقل المباراة نظرًا لإجراء بعض الإصلاحات على ملعب مدينة جاروا.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | القطن الكاميروني ينقل مباراة الإسماعيلي لملعب أحمدو أهيدجو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .