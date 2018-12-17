رياضة | إبراهيم فارس يرأس بعثة الإسماعيلي في الكاميرون

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كلف مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، الدكتور إبراهيم فارس رئيسًا لبعثة الفريق الأول خلال رحلة الكاميرون. وتغادر بعثة الدراويش مطار القاهرة الدولى فجر الثلاثاء، فى طريقها إلى مدينة جاروا الكاميرونية لملاقاة فريق القطن فى إياب الدور التمهيدى الثانى بدورى أبطال أفريقيا. وسيتواجد المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة النادى، نائبًا لرئيس البعثة خلال هذه الرحلة. والجدير بالذكر أن الدراويش قطع شوطًا فى التأهل لدور المجموعات بالمسابقة الأفريقية، بعدما فاز فى اللقاء الأول بهدفين نظيفين أحرزهما باهر المحمدى وكريم بامبو.

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