رياضة | بكارى جاساما حكما لموقعة الإسماعيلي والقطن بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكارى جاساما حكما لموقعة الإسماعيلي والقطن بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، عن طاقم التحكيم الذى سيدير لقاء الإسماعيلى والقطن الكاميرونى بدورى أبطال أفريقيا.

أيام قليلة ويحل الدراويش ضيفًا على النادى الكاميرونى ضمن منافسات إياب الدور التمهيدى الثانى بالمسابقة الأفريقية، على ملعب مدينة جاروا.

وأسند ” الكاف ” هذه المباراة لطاقم تحكيم جامبى الذى شهد تواجد ” بكارى جاساما ” واحدًا من أفضل الحكام داخل قارة أفريقيا.

حيث سيدير اللقاء مادو جالو حكم ساحة وعبد العزيز جاو مساعد أول ونافلى جارجو مساعد ثان، وبكارى جاساما حكمًا رابعًا، على أن يكون مراقب المباراة موسى كانوتى من مالى.

ويذكر أن الدراويش فاز فى المواجهة الأولى التى أقيمت مساء الأحد الماضى بهدفين نظيفين أحرزهما باهر المحمدى وكريم بامبو.