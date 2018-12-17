رياضة | مدرب بايرن ميونيخ: ليفربول مرشح للتتويج بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بايرن ميونيخ: ليفربول مرشح للتتويج بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ عقب نتائج قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بأن ليفربول مرشح للفوز بالبطولة.

وأسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي سحبت في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية تجمع بين بايرن ميونخ، وليفربول، وصيف الموسم الماضي.

وقال كوفاتش في مقابلة مع قناة بايرن ميونخ اليوم : "لقد أوقعتنا القرعة مع أصعب منافس متاح لنا، خاصة بعد نجاح ليفربول في التأهل للنهائي الموسم الماضي، فضلًا عن تواجدهم في صدارة البريميرليج".

وأضاف: "ليفربول أحد المرشحين أيضًا للتتويج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم لكنَّنا بايرن ميونخ وليفربول يعلم مدى قوتنا خاصة وأنَّه سيواجهنا في الإياب على ملعبنا".

وتابع: "هذه أفضلية قليلة لنا لكنني آمل بأن نستغلها بشكل جيد، رغم أنَّنا نعلم الأجواء الصعبة في ملعب أنفيلد وعلى دراية بالليالي الساحرة هناك".

واختتم كوفاتش تصريحاته قائلاً : "نتطلع لهذه المواجهة لكن لا يزال هناك وقتًا طويلًا حتى هذه المباراة، لذا سنستعد بالتأكيد لها بشكل جيد".

يذكر أن بايرن سيواجه ليفربول على ملعب أنفيلد يوم 19 فبراير 2019 بينما يستضيف ملعب أليانز أرينا مباراة العودة في 13 مارس 2019.