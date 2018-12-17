رياضة | قرعة دوري أبطال أوروبا تتسبب في فرحة غامرة بين لاعبي أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة دوري أبطال أوروبا تتسبب في فرحة غامرة بين لاعبي أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية، أن صرخات الفرح تنتشر في فريق أياكس أمستردام الهولندي، بعد أن أوقعت قرعة الدور ثمن النهائي لطولة دوري ابطال اوروبا فريقهم ضد ريال مدريد الاسباني.

وأفادت صحيفة "ماركا" الاسبانية، أن قائد أياكس، داني بليند، قال اليوم إن فريقه تابع قرعة دوري أبطال أوروبا مباشرة من مركز التدريبات في أمستردام، وأن اللاعبين صرخوا من الفرح، وقاموا باللكمات على الطاولات عندما رأوا أن منافسهم في دور ثمن النهائي سيكون ريال مدريد.

وقال بليند في تصريحات لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية، إن حماس زملائه لم يكن بسبب سوء أداء فريق سانتياجو سولاري الذي خسر الأسبوع الماضي 3-0 ضد سيسكا موسكو، ووصف ريال مدريد بأنه "فريق رائع" وأضاف: "لا يجب أن تثق بنفسك، لأن الآن هناك فترة راحة ولديهم ما يكفي من الوقت للتحسين".

ويشرح بليند: "إذا نظرنا إلى المباريات الأخيرة، فقد تمكنا من التنافس مع فريق رفيع المستوى مثل بايرن ميونخ، سواء في ملعبنا أو خارجه، إذا لعبنا بنفس الطاقة ونفس الشجاعة، يمكننا أن نحصل على الفرصة ضد ريال مدريد".

وجاء أياكس في المركز الثاني في مجموعته من دوري أبطال أوروبا ولعب مباراة قوية الأسبوع الماضي ضد بايرن ميونخ، التي إنتهت بنتيجة 0-0 وأظهر الإمكانية الهجومية لفريق أمستردام.

وأعترف قائد أياكس بأن: "عليك أن تكون واقعياً، لأن ريال مدريد فاز بدوري الأبطال في النسخة الأخيرة ولن يسهل علينا الأمر بالتأكيد. ولكن دعونا نلعب من أجل التأهل للدور القادم، لا شيء مستحيل".