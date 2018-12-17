شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مالية للثنائى «جمعة ومعلول» بعد المشادة فى المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار صالح جمعة، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، أزمة جديدة، داخل صفوف الفريق، وذلك بعدما دخل فى مشادة عنيفة مع زميله التونسى على معلول، على هامش مران لاعبى الأهلى المستبعدين عن مباراة النجوم، التى أقيمت مساء أمس على أرض ملعب استاد السلام، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ12 لبطولة الدورى الممتاز. وبدأت الأزمة بعدما اعترض صالح جمعة على نتيجة التقسيمة التى أجريت فى المران، وضرب على معلول بـ«الكوع» أمام عادل مصطفى، مدرب الفريق، وباقى اللاعبين الذين تم استبعادهم من المباراة، وهو ما أغضب معلول بشدة فترك المران تمهيداً لمغادرة النادى، إلا أن جميع اللاعبين، ومن ضمنهم صالح جمعة، ذهبوا للاعب داخل غرفة خلع الملابس، وأعتذر له، وقام بتقبيل رأسه، عما بدر منه.

ومن المنتظر أن يوقع سيد عبد الحفيظ عقوبة مالية على جمعة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، بسبب اعتراضه غير اللائق على زميله بالفريق، لاسيما أن الواقعة لم يرها سيد عبد الحفيظ، بسبب تواجده فى المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر أمس داخل مقر النادى الأهلى بالجزيرة، لتقديم المدير الفنى الجديد للفريق، الأوروجويانى مارتين لاساراتى.

ويعتبر صالح جمعة من العناصر الأساسية التى سيعتمد عليها الجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعدما تعهد اللاعب بالالتزام، عقب تجديد الثقة فيه ورفض رحيله مرة أخرى عن الفريق، بعد عودته من تجربة فى الدورى السعودى لم تكلل بالنجاح. من جهة أخرى، تلقى مسؤولو النادى الأهلى خطاباً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «الكاف» يؤكدون فيه تأجيل مواجهة جيما الإثيوبى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا لمدة 48 ساعة، والتى كان مقرراً لها يوم الجمعة المقبل، فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، ووفقاً لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، فإن التأجيل جاء بناء على طلب من مسؤولى نادى جيما ابا جيفار الإثيوبى، بسبب الظروف الأمنية المضطربة التى تعانى منها البلاد، ونجح الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى فى الاقتراب من التأهل لدور الـ16 الأفريقى بعدما حسم مباراة الذهاب التى أقيمت الجمعة الماضى على أرض ملعب استاد برج العرب بهدفين نظيفين سجلهما ناصر ماهر ومروان محسن.