شكرا لقرائتكم خبر عن «مجاهد» يجتمع بمسؤولى الملاعب قبل وصول لجنة أمم أفريقيا.. وتطوير استاد القاهرة بـ14 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، أحمد مجاهد، عضو المجلس، بمتابعة الترتيبات النهائية للملاعب التى ستستضيف بطولة أمم أفريقيا فى حالة إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» فوز مصر بتنظيم البطولة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مجاهد سيجتمع مع مديرى الاستادات المختلفة المرشحة لإقامة المباريات، على رأسها استاد القاهرة وبرج العرب وبتروسبورت والإسماعيلية وبورسعيد، فضلا عن مخاطبة وزارات الداخلية والسياحة والرياضة بتحديد الفنادق التى ستقيم فيها البعثات المختلفة للمنتخبات الأفريقية.

يأتى هذا فى الوقت الذى رفع فيه هانى أبوريدة حالة الطوارئ داخل الجبلاية من خلال التواجد بصفة يومية من أجل متابعة تجهيز استقبال لجنة التفتيش لبطولة أمم أفريقيا المزمع تواجدها فى القاهرة يوم 25 ديسمبر الجارى. وطلب أبوريدة من عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، وضع تصور جديد لبطولة الدورى الممتاز فى حالة تنظيم بطولة أمم أفريقيا فى ظل رفض رئيس الجبلاية إلغاء المسابقة حفاظا على حقوق الرعاية والتسويق للأندية من جهة، ومنح الفرصة للجهاز الفنى للمنتخب بقيادة أجيرى فى متابعة لاعبيه فى مباريات الدورى. فيما أعلنت هيئة استاد القاهرة برئاسة اللواء على درويش جاهزية الاستاد لاستقبال مباريات البطولة خلال شهر وفقا لتأكيدات الشركة الإنجليزية المسؤولة عن تطوير الاستاد. واقترب استاد القاهرة من إنهاء أعمال التطوير والصيانة بإشراف من إحدى الشركات الإنجليزية بتكلفة مالية قدرها 14 مليون جنيه، شملت أرضية الملاعب والتراك وغرف الملابس.