شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يدفع ببدلاء الزمالك أمام القطن التشادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك على خوض مباراة القطن التشادى، فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفيدرالية، المقررة «الأحد» المقبل بالبدلاء ومنحهم الفرصة كاملة فى اللقاء لتجهيزهم فنيا والوقوف على مستواهم الحقيقى فى هذا الاختبار الرسمى، خصوصا أن الفريق يدخل المباراة بأعصاب هادئة بعدما حقق فوزا عريضا فى القاهرة بسباعية نظيفة حسمت تأهله للدور الـ16 بنسبة كبيرة.

ووعد جروس البدلاء وفى مقدمتهم أيمن حفنى، حميد آحداد، محمد حسن، مدبولى ومحمود عبدالعاطى دونجا بمشاركتهم فى مباراة الإياب، ويأتى تفكير جروس فى إراحة بعض الأساسيين خوفا من تعرضهم للإجهاد ولتفادى تعرض أى منهم للإصابة خصوصا أن المباراة ستقام على أرضية من النجيل الصناعى.

ووفقا لأحد أعضاء الجهاز الفنى فإن جروس لن يقوم بتغيير التشكيل ككل ولكنه سيدفع ببعض الأساسيين بجانب بعض البدلاء على أن يتم إراحة بعض النجوم وفى مقدمتهم فيرجانى ساسى وطارق حامد وحمدى النقاز وكاسونجو وكهربا، مشيرا إلى أن جروس سيصطحب جميع اللاعبين لكنه لن يدفع بكل الأساسيين.

يأتى هذا فيما يستأنف الفريق تدريباته اليوم «الثلاثاء» عقب عودة الفريق من الراحة حيث سيؤدى الفريق تدريباته لمدة 3 أيام على ملعبه بمقر النادى قبل السفر إلى تشاد فجر الخميس المقبل، والتدريب على ملعب المباراة ذات النجيل الصناعى مرتين وفقا للوائح البطولة والاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

ووضع الجهاز الفنى برنامجا خاصا للثنائى الصاعد محمود حسن ومحمد يوسف «كماتشو» مع كولى أدو، محلل الأداء وإخصائى التأهيل. ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز جميع اللاعبين للفترة القادمة من خلال برامج مخصصة. وفضل المدير الفنى السفر إلى تشاد فجر الخميس قبل المباراة بـ3 أيام لتعويد اللاعبين على الأجواء هناك وتجهيزهم جيدا للمباراة خصوصا بعدما رفض جروس الاعتراف بحسم التأهل بعد سباعية مباراة الذهاب، وحذر جروس اللاعبين من التهاون أو الاستهتار فى مباراة العودة والاعتماد على النتيجة الكبيرة التى حققها الفريق فى القاهرة. فى سياق متصل، كلف مجلس الإدارة، أيمن حافظ، المنسق العام للفريق بالسفر فجر الأربعاء قبل البعثة بـ24 ساعة لإنهاء كافة الإجراءات فى تشاد والاطمئنان على فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل التنقل وتجهيز أتوبيس مجهز للفريق.

من جانبه، فتح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، خطوط اتصال مع أحمد سامح القائم بالأعمال بسفارة جمهورية مصر العربية فى تشاد ومع سامح أسامة، القنصل العام اطمان منهما على الأجواء فى تشاد والتنسيق معهما بشأن كافة الأمور الخاصة بالبعثة منذ وصولها وحتى عودتها.

وقرر المشرف على الكرة اصطحاب الشيف أحمد فرج، شيف المنتخب الوطنى الأول مع البعثة للإشراف على وجبات الفريق خلال فترة تواجدها فى تشاد، ووجه أمير مرتضى الشكر لإدارة اتحاد الكرة وإيهاب لهيطة والجهاز الفنى للمنتخب على موافقتهم على استعانة الفريق بشيف المنتخب.

من جهة ثانية، تواجه بعثة الأبيض أزمة فى رحلة العودة من تشاد عقب انتهاء المباراة بسبب ظروف الطيران على الخطوط الإثيوبية، حيث ستضطر البعثة لمغادرة تشاد فجر الأحد وتتجه إلى نيجيريا ثم إلى أديس أبابا قبل الوصول إلى القاهرة، وحاول مسؤولو النادى تغيير خط سير العودة لكن ظروف الطيران حالت دون ذلك وستتجه الطائرة الإثيوبية إلى نيجيريا أولا لتحميل ركاب ثم تستأنف رحلتها إلى أديس أبابا لعمل ترانزيت ومنها إلى القاهرة.