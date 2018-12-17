شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يقترب من دونجا وشيكابالا مقابل عودة داوودا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادى الاتحاد السكندرى إلى تقريب وجهات النظر مع مسؤولى الزمالك بشأن السماح لأحمد داوودا، لاعب وسط الفريق المعار من نادى الزمالك، والذى تنتهى إعارته بنهاية الموسم الجارى، على أن يعود إلى ناديه بناء على رغبة المدير الفنى السويسرى للفريق الأول بنادى الزمالك، فى مقابل السماح لزعيم الثغر بالحصول على خدمات شيكابالا ومحمود عبدالعاطى دونجا لمدة ستة شهور، فى ظل ورود تقارير من نادى الزمالك تفيد بعدم رغبة النادى نهائيا فى التعاون مع الاتحاد خلال المرحلة المقبلة على خلفية مشكلة قيام نادى الاتحاد بإشراك رزاق سيسيه وأحمد داوودا أمام الزمالك بالبطولة العربية خلافا لما هو متفق عليه.

ويأمل مسؤولو الاتحاد أن يتم حسم تلك الصفقات بشكل ودى، فى ظل ارتباط مسؤولى الناديين بعلاقة طيبة، وفى نفس السياق علمت (المصرى اليوم) أن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة المهندس محمد مصيلحى، قد انتهى من الاتفاق مع أحمد نبيل مانجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، للانضمام إلى زعيم الثغر فى فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

وعلمت (المصرى اليوم) أن حلمى طولان، المدير الفنى لفريق الاتحاد، قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع اللاعب وطلب منه الانضمام للفريق، حيث كان رد اللاعب بالموافقة بعد طلبه للرحيل من سموحة.

ويعقد رئيس نادى الاتحاد، خلال الساعات القليلة القادمة، اجتماعا مع المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، للاتفاق على المقابل المادى للصفقة.

ويذكر أن مانجا قد سبق له اللعب تحت القيادة الفنية لطولان، حين كان مديراً فنياً لفريق سموحة. على صعيد آخر، ووسط ترقب لإجراء قرعة البطولة العربية التى أجريت مساء أمس الاثنين بأبو ظبى، واصل فريق نادى الاتحاد السكندرى استعداداته لمواجهة المقاولين العرب المحدد لها الجمعة على استاد «عثمان أحمد عثمان» بالجبل الأخضر، فى إطار مباريات الجولة 18 لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويبحث أبناء الاتحاد عن إنهاء سلسلة التعادلات المحلية واستعادة انتصاراتهم أمام «ذئاب الجبل»، والتى غابت عن القلعة الخضراء آخر 6 مباريات ببطولة الدورى العام.