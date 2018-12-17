الشرطة العراقي يطلب معروف يوسف بشكل نهائي

كشف أسامة فرحات، وكيل النيجيري معروف يوسف، لاعب الزمالك المصري، المعار إلى الشرطة العراقي، اليوم الاثنين، عن رغبة الأخير في شراء اللاعب بشكل نهائي، عقب انتهاء فترة إعارته، بنهاية الموسم الجاري.

وقال وكيل اللاعب، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن معروف يعتبرونه في العراق "من أفضل المحترفين الأجانب، الذين لعبوا في الدوري المحلي".

وكان الزمالك قد قيد النيجيري بقائمة الانتظار، مطلع الموسم الجاري، بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب، بعد التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، والمغربي حميد أحداد، بالإضافة إلى استمرار الكونغولي كابونجو كاسونجو، والتونسي حمدي النقاز.