كشف أسامة فرحات، وكيل النيجيري معروف يوسف، لاعب الزمالك المصري، المعار إلى الشرطة العراقي، اليوم الاثنين، عن رغبة الأخير في شراء اللاعب بشكل نهائي، عقب انتهاء فترة إعارته، بنهاية الموسم الجاري.
وقال وكيل اللاعب، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن معروف يعتبرونه في العراق "من أفضل المحترفين الأجانب، الذين لعبوا في الدوري المحلي".
وكان الزمالك قد قيد النيجيري بقائمة الانتظار، مطلع الموسم الجاري، بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب، بعد التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، والمغربي حميد أحداد، بالإضافة إلى استمرار الكونغولي كابونجو كاسونجو، والتونسي حمدي النقاز.
شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقي يطلب معروف يوسف بشكل نهائي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .