بعد تكريمه من ملك البحرين.. الغباري يدعو الرئيس لمنح محمد العرب الجنسية

دعا الكاتب والسياسي اليمني سام الغباري إلى منح الإعلامي البحريني الذي يراسل سكاي نيوز عربية في اليمن الجنسية اليمنية بعد تكريمه من بلاده.

وقال الغباري في تغريدة على حسابه إنه "بمناسبة تكريم الاعلامي محمد العرب من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في اليوم الوطني البحريني ، وهو تكريم نراه بعيون يمنية تكريمًا لعطاء محارب عربي في اليمن".

وأضاف "أدعو صادقًا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى منح هذا المحارب الجسور الجنسية اليمنية كأكرم تكريم لجهوده".

وكان العرب نشر صورة التكريم وقال: ندما يسأل عليك قائدك ويتتبع شؤونك وشؤون اسرتك بحب وعطف..فتأكد انك امام #حمد_الوفاء عاهل البحرين المفدى وراعي المشروع الاصلاحي ...كلماتك سيدي جلالة الملك ستكون بمثابة خارطة طريق للتغطية القادمة في يمن العروبة..كلماتك هي الوسام اشكرك سيدي وقائدي وملهمي وفخري.