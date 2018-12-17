الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على النجوم بهدف مروان محسن

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى والنجوم المقامة حاليًا بملعب السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من، على لطفى، كريم نيدفيد، محمد هانى، ساليف كوليبالى، أيمن أشرف، عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، أحمد الشيخ، محمد شريف، مروان محسن

فيما بدأ النجوم اللقاء بتشكيل مكوّن من: أحمد سعد، أحمد جمال، أحمد ربيع، عمرو السيسى، محمد همام، إسلام الفار، محمود حليمو، مايكل ازخومين، محمود فتح الله، مهاب ياسر، صلاح أمين.

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