شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل نغمة الانتصارات بالفوز على النجوم بهدفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الاهلي فوزاً صعباً على النجوم بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الاثنين، بملعب السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز.

سجل مروان محسن سجل هدف الأهلي الاول في الدقيقة 31 كما سجل مؤمن زكريا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ورفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة ويصعد للمركز الخامس وله خمسة مباريات مؤجلة ، فيما توقف رصيد النجوم 17 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.

وشهدت المباراة حضور الأورجوياني مارتن لاساراتي المدير الفني الجديد للأهلي حيث حضر اللقاء من مقصورة ملعب السلام بعدما تم تقديمه في مؤتمر صحفي اليوم .

الشوط الأول

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من، على لطفى، كريم نيدفيد، محمد هانى، ساليف كوليبالى، أيمن أشرف، عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، أحمد الشيخ، محمد شريف، مروان محسن

فيما بدأ النجوم اللقاء بتشكيل مكوّن من: أحمد سعد، أحمد جمال، أحمد ربيع، عمرو السيسى، محمد همام، إسلام الفار، محمود حليمو، مايكل ازخومين، محمود فتح الله، مهاب ياسر، صلاح أمين.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلى الذى حاول استغلال الدقائق الأولى فى تسجيل هدف لكن النجوم فرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب المارد الأحمر وتحديدًا ناصر ماهر وأحمد الشيخ، فيما اعتمد النجوم على سرعات صلاح أمين.

واصل الأهلى سيطرته على المباراة مُستغلاً فارق الخبرات والقدرات الفنية وألغى محمود عاشور حكم اللقاء هدف سجله محمد شريف للأهلى فى الدقيقة 25 بداعي التسلل.

السيطرة الأهلاوية أسفرت عن هدف سجله مروان محسن بعدما لعب كرة "لوب" فى الدقيقة 35 من فوق حارس النجوم ليواصل مروان تسجيل الأهداف.

لم يهدأ أداء الأهلي بعد الهدف وواصل ضغطه على مجريات المباراة بينما حاول النجوم استغلال الهجمات المرتدة إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف مروان محسن.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنزول وليد آزارو بدلاً من محمد شريف ، وساهم نزول في زيادة النزعة الهجومية للأهلي بفضل تمريرات الشيخ التى وصلت مروان محسن وآزارو.

بعد دقائق نشط أداء النجوم بشكل واضح ولعب الفريق أكثر من هجمة خطرة على مرمى على لطفي الذى أخطأ في التعامل مع إحدى الكرات لكن الدفاع الأهلاوي أنقذ الموقف.

ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء في الدقيقة 58 للخشونة مع صلاح أمين، وسدد الأخير كرة صاروخية مرت بجوار القائم.

أحمد الشيخ أهدر فرصة تسجيل هدف تسجيل هدف ثان للأهلي بعدما تلقي تمريرة جيدة من كريم نيدفيد واشتعلت المباراة بعدما كثّف الفريق النجوم من هجماته على مرمى على لطفي.

وخرج مروان محسن وشارك بدلاً منه باسم علي ، وحاول الاهلي تسجيل هدف ثان كما حاول النجوم إدراك التعادل وأهدر وليد آزارو فرصة هدف مؤكد بعدما تلقي تمريرة رائعة من ناصر ماهر لكن آزارو أهدرها بغرابة قبل أن يخرج أحمد الشيخ في الدقيقة الأخيرة ويشارك مؤمن زكريا بدلاً منه ، وسجل الأخير هدف ثان للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما أحسن التعامل مع كرة رائعة سجل منها الهدف الثاني لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.