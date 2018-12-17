شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مؤمن زكريا يحرز هدف الأهلى الثانى فى شباك النجوم + 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز مؤمن زكريا لاعب الأهلى الهدف الثانى لفريقه فى شباك نجوم إف سى بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالمباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن المؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 2 / 0.

وأحرز مروان محسن هدف التقدم للمارد الأحمر فى الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: كريم نيدفيد - محمد هاني - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - أحمد الشيخ - محمد شريف، خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل النجوم كلا من: أحمد سعد - أحمد جمال - أحمد ربيع - عمرو السيسي - محمد همام - إسلام الفار - محمود حليمو - مايكل ازخومين - محمود فتح الله - مهاب ياسر- صلاح أمين.