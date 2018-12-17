شكرا لقرائتكم خبر عن شريف حازم يدرس الرحيل عن المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس شريف حازم، مدافع مصر المقاصة، الرحيل عن صفوف الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد خروجه من حسابات طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة. ويعتمد طلعت يوسف على الثلاثى محمد دبش وطه عادل وأحمد مودى فى الخط الخلفى بعد تألقهم بشكل لافت للنظر منذ انطلاق المسابقة بالإضافة لسياسة المدير الفنى التى تعتمد على استقرار الفريق. وقد لعب شريف حازم فى العديد من الأندية المصرية يأتى على رأسها الأهلى والإسماعيلى وبتروجت والمقاولون العرب، بالإضافة لتجربة احترافية بنادى الوحدة السعودى.

شكرا لقرائتكم خبر عن شريف حازم يدرس الرحيل عن المقاصة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .