شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وليد أزارو يهدر فرصة محققة للأهلى أمام مرمى النجوم بـ"غرابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى فرصة محققة لإحراز الهدف الثاني لفريقه في شباك النجوم، بعدما سقط وفشل في تسديد الكرة بالمرمى في الدقيقة 88 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد السلام، ضمن المؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز مروان محسن هدف التقدم للمارد الأحمر فى الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: كريم نيدفيد - محمد هاني - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - أحمد الشيخ - محمد شريف، خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل النجوم كلا من: أحمد سعد - أحمد جمال - أحمد ربيع - عمرو السيسي - محمد همام - إسلام الفار - محمود حليمو - مايكل ازخومين - محمود فتح الله - مهاب ياسر- صلاح أمين.