شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال تنتظره مهمة انتحارية مع المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر المصري بفترة صعبة، بعد رحيل التوأم حسن لتدريب "بيراميدز"، حيث يقبع الفريق البورسعيدي فى المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، فى ترتيب جدول الدوري، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 3 وخسر مثلهما وتعادل فى 8 لقاءات.

المصري يمر بأزمة ليس على مستوى النتائج المحلية فقط ولكن على مستوى أفريقيا خصوصًا بعد سقوطه بثنائية نظيفة وسط جمهوره وعلى ملعبه ببورسعيد أمام ساليتاس البوركينى فى مستهل مشوار الفريق بدور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية الأمر الذى يجعل إيهاب جلال المدير الفنى الجديد فى مهمة انتحارية.