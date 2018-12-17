شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف على النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى والنجوم المقامة حاليًا بملعب السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشر للدورى الممتاز بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من، على لطفى، كريم نيدفيد، محمد هانى، ساليف كوليبالى، أيمن أشرف، عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، أحمد الشيخ، محمد شريف، مروان محسن

فيما بدأ النجوم اللقاء بتشكيل مكوّن من: أحمد سعد، أحمد جمال، أحمد ربيع، عمرو السيسى، محمد همام، إسلام الفار، محمود حليمو، مايكل ازخومين، محمود فتح الله، مهاب ياسر، صلاح أمين.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلى الذى حاول استغلال الدقائق الأولى فى تسجيل هدف لكن النجوم فرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب المارد الأحمر وتحديدًا ناصر ماهر وأحمد الشيخ، فيما اعتمد النجوم على سرعات صلاح أمين.

واصل الاهلي سيطرته على المباراة مُستغلاً فارق الخبرات والقدرات الفنية وألغى محمود عاشور حكم اللقاء هدف سجله محمد شريف للأهلي في الدقيقة 25 بداعي التسلل،

السيطرة الأهلاوية أسفرت عن هدف سجله مروان محسن بعدما لعب كرة "لوب" في الدقيقة 35 من فوق حارس النجوم ليواصل مروان تسجيل الأهداف.

لم يهدأ أداء الاهلي بعد الهدف وواصل ضغطه على مجريات المباراة بينما حاول النجوم إستغلال الهجمات المرتدة إلى أن إنتهى الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدف مروان محسن.