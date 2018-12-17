فيليبي لويس يغيب ثلاثة أسابيع عن أتليتكو مدريد

جدة - عمرو شويل سيغيب مدافع أتلتيكو مدريد فيليبي لويس عن الملاعب حوالي ثلاثة أسابيع بعد تأكيد النادي أنه يعاني من شد في أوتار الركبة.

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وأجبر الظهير الأيسر البرازيلي على الخروج في الدقيقة 60 من مباراة أتلتيكو التي فاز بها 3-2 على ريال بلد الوليد يوم السبت.

وأعلن أتلتيكو اليوم الاثنين أنه بعد فحص التصوير بالرنين المغناطيسي، أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً مصاب بالشد.

وعلى الرغم من أن النادي لم يحدد تاريخاً محدداً للعودة، إلا أنه من المتوقع أن يغيب لـ3 أسابيع.

على هذا النحو، من المرجح أن يغيب فيليبي لويس يوم السبت عن مباراة إسبانيول ثم عن الرحلة إلى أشبيلية صاحب المركز الثاني في 6 يناير، على أمل أن يعود ضد جيرونا في كأس الملك بعد ثلاثة أيام.