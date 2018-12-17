شكرا لقرائتكم إصابة فيرمالين تبعده شهراً عن الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي برشلونة الإسباني الاثنين أن مدافعه البلجيكي توماس فيرمالين سيغيب عن الملاعب حوالي شهر بعد تعرضه لإصابة بتمزق في الساق.

Reuters

وتعرض فيرمالين للإصابة الأحد خلال مباراة فريقه مع مضيفه ليفانتي (5-صفر) في الدوري المحلي، وبعد أن أجرى فحوصاً طبية الإثنين "تبين إصابته بتمزق عضلي في ربلة الساق اليمنى" بحسب بيان صادر عن النادي الكاتالوني الذي أشار إلى أن غيابه عن الملاعب "سيمتد حوالي الشهر".

وكان فيرمالين عاد قبل عشرة أيام إلى الملاعب بعد تعرضه لإصابة في فخذه ابعدته شهراً ونصف الشهر.