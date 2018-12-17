شكرا لقرائتكم الاتفاق يتغلب على الصفا استعداداً للقاء الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب الاتفاق على الصفا 4-2 في مباراة ودية جمعتهما يوم الاثنين وذلك ضمن استعدادات الأول لخوض لقاء الفتح ضمن الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل سعد السلولي هدف الاتفاق الأول في الحصة الأولى، قبل أن يضيف الثلاثي هزاع الهزاع ورامون أرياس وفخر الدين بن يوسف 3 أهداف في الشوط الثاني لتنتهي المباراة 4-2.

ويلعب الاتفاق مباراته المقبلة مع الفتح يوم الجمعة وذلك عند 5.30م على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.