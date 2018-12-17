شكرا لقرائتكم أهلي جدة يلاقي الوصل.. والرجاء في مواجهة النجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضعت قرعة ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال أهلي جدة في مواجهة الوصل الإماراتي، بينما سيلاقي الرجاء البيضاوي المغربي نظيره النجم الساحلي التونسي وذلك في الحفل الذي أقيم في أبوظبي.

وسيلعب الهلال السعودي أمام الاتحاد السكندري المصري، وسيواجه مولودية الجزائر المريخ السوداني.

وستكون مباراة نصف النهائي الأولى بين الفائز من مباراتي الهلال والاتحاد السكندري والأهلي والوصل، والثانية بين الفائزين من مباراتي مولودية الجزائر والنجم الساحلي التونسي.