شكرا لقرائتكم ميدو يبدأ مهمته مع الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ المصري أحمد حسام ميدو المستشار الفني لنادي الوحدة ومدرب الفريق المؤقت مهامه يوم الاثنين، بعدما قاد مران الفريق استعداداً لملاقاة الفيصلي في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت إدارة الوحدة قد أعلنت يوم الأحد توصلها إلى اتفاق مع لاعب توتنهام وروما ومارسيليا السابق ليكون مستشاراً فنياً بالإضافة إلى تولي مهام المدرب لحين التعاقد مع مدرب جديد يخلف البرازيلي فابيو كاريلي الذي عاد إلى تدريب كورنثيانز في بلاده.

ونشر حساب الوحدة صور ميدو وهو مع اللاعبين في المران الذي قاده للمرة الأولى بعد تعيينه مدرباً مؤقتاً وذلك استعداداً للقاء الفيصلي نهاية الأسبوع الجاري.

وخسر الوحدة مباراتين متتاليتين أمام التعاون والاتفاق ليتراجع إلى المركز السادس في ترتيب الدوري.