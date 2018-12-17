شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سقوط مروان محسن أمام مرمى النجوم يهدر فرصة الهدف الثانى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختل توازن مروان محسن مهاجم الأهلى أمام مرمى فريق النجوم، بسبب سوء أرضية الملعب، ليهدر فرصة إحراز الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 79 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز مروان محسن هدف التقدم للمارد الأحمر فى الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: كريم نيدفيد - محمد هاني - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - أحمد الشيخ - محمد شريف، خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل النجوم كلاً من: أحمد سعد - أحمد جمال - أحمد ربيع - عمرو السيسي - محمد همام - إسلام الفار - محمود حليمو - مايكل ازخومين - محمود فتح الله - مهاب ياسر- صلاح أمين.