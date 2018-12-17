شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض إعارة شيكابالا للاتحاد بسبب طولان والبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة نادى الزمالك إعارة محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق للاتحاد السكندرى، فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاء رفض الزمالك إعارة شيكابالا للاتحاد السكندرى بسبب الأزمة السابقة بين مجلس إدارة النادى مع حلمى طولان المدير الفنى الحالى لزعيم الثغر وكذلك إصرار الاتحاد على مشاركة الثنائى رزاق سيسيه وأحمد داوودا المعارين من الأبيض إلى النادى السكندرى فى البطولة العربية التى ودعها الفريق على يد زعيم الثغر رغم وجود بند فى العقد بين الناديين بعدم مشاركتهما فى مباراة الفريقين.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين مسئولى الاتحاد وشيكابالا للحصول على خدمات اللاعب عقب استقراره على الرحيل عن نادى أبولون سميرنى اليونانى والعودة فى شهر يناير المقبل إلى الدورى المصرى.