شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. النجوم ينشط هجومياً والأهلى ما زال متقدما بهدف "مروان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلى والنجوم المقامة حاليًا بملعب السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الأول

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من، على لطفى، كريم نيدفيد، محمد هانى، ساليف كوليبالى، أيمن أشرف، عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، أحمد الشيخ، محمد شريف، مروان محسن

فيما بدأ النجوم اللقاء بتشكيل مكوّن من: أحمد سعد، أحمد جمال، أحمد ربيع، عمرو السيسى، محمد همام، إسلام الفار، محمود حليمو، مايكل ازخومين، محمود فتح الله، مهاب ياسر، صلاح أمين.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلى الذى حاول استغلال الدقائق الأولى فى تسجيل هدف لكن النجوم فرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب المارد الأحمر، وتحديدًا ناصر ماهر وأحمد الشيخ، فيما اعتمد النجوم على سرعات صلاح أمين.

واصل الأهلى سيطرته على المباراة مُستغلاً فارق الخبرات والقدرات الفنية وألغى محمود عاشور حكم اللقاء هدف سجله محمد شريف للأهلى فى الدقيقة 25 بداعي التسلل.

السيطرة الأهلاوية أسفرت عن هدف سجله مروان محسن بعدما لعب كرة "لوب" فى الدقيقة 35 من فوق حارس النجوم ليواصل مروان تسجيل الأهداف.

لم يهدأ أداء الأهلي بعد الهدف وواصل ضغطه على مجريات المباراة بينما حاول النجوم استغلال الهجمات المرتدة إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف مروان محسن.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنزول وليد آزارو بدلاً من محمد شريف ، وساهم ذلك في زيادة النزعة الهجومية للأهلي بفضل تمريرات الشيخ التى وصلت مروان محسن وأزارو.

بعد دقائق نشط أداء النجوم بشكل واضح ولعب الفريق أكثر من هجمة خطرة على مرمى على لطفي الذى أخطأ في التعامل مع إحدى الكرات لكن الدفاع الأهلاوي أنقذ الموقف.

ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء في الدقيقة 58 للخشونة مع صلاح أمين، وسدد الأخير كرة صاروخية مرت بجوار القائم.