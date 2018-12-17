شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أزارو يهدد مرمى النجوم فى أول ظهور بالشوط الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى مرمى النجوم بتسديدة مرت بجوار القائم، بعد 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد السلام، ضمن المؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وشارك وليد أزارو مع بداية الشوط الثانى من اللقاء بديلاً لمحمد شريف، وأحرز مروان محسن هدف التقدم للمارد الأحمر فى الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: كريم نيدفيد - محمد هاني - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - أحمد الشيخ - محمد شريف، خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل النجوم كلا من: أحمد سعد - أحمد جمال - أحمد ربيع - عمرو السيسي - محمد همام - إسلام الفار - محمود حليمو - مايكل ازخومين - محمود فتح الله - مهاب ياسر- صلاح أمين.