شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 35 دقيقة.. الأهلي يحافظ على هدف "مروان" أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 35 دقيقة من مباراة الأهلى والنجوم المقامة حاليًا بملعب السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز أصبحت النتيجة تقدم الأهلي بهدف نظيف.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من، على لطفى، كريم نيدفيد، محمد هانى، ساليف كوليبالى، أيمن أشرف، عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، أحمد الشيخ، محمد شريف، مروان محسن

فيما بدأ النجوم اللقاء بتشكيل مكوّن من: أحمد سعد، أحمد جمال، أحمد ربيع، عمرو السيسى، محمد همام، إسلام الفار، محمود حليمو، مايكل ازخومين، محمود فتح الله، مهاب ياسر، صلاح أمين.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلى الذى حاول استغلال الدقائق الأولى فى تسجيل هدف لكن النجوم فرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب المارد الأحمر وتحديدًا ناصر ماهر وأحمد الشيخ، فيما اعتمد النجوم على سرعات صلاح أمين.

وواصل الأهلي سيطرته على المباراة مُستغلاً فارق الخبرات والقدرات الفنية وألغى محمود عاشور حكم اللقاء هدفًا سجله محمد شريف للأهلي في الدقيقة 25 بداعي التسلل.

السيطرة الأهلاوية أسفرت عن هدف سجله مروان محسن بعدما لعب كرة "لوب" في الدقيقة 35 من فوق حارس النجوم ليواصل مروان تسجيل الأهداف.



















































































































