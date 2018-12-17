شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مارتن لاسارتى فى مدرجات السلام لمتابعة لقاء الأهلى والنجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتى المدير الفني الجديد للأهلى، على متابعة مباراة فريقه أمام النجوم من مقصورة ملعب السلام، الذى يجمع الفريقين حاليًا ضمن المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز مروان محسن هدف التقدم للمارد الأحمر فى الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: كريم نيدفيد - محمد هاني - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - أحمد الشيخ - محمد شريف، خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل النجوم كلاً من: أحمد سعد - أحمد جمال - أحمد ربيع - عمرو السيسي - محمد همام - إسلام الفار - محمود حليمو - مايكل ازخومين - محمود فتح الله - مهاب ياسر- صلاح أمين.



















































































































