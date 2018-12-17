شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. مروان محسن يحرز هدف تقدم الأهلى على النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز مروان محسن مهاجم الأهلى هدف التقدم لفريقه فى شباك النجوم بالدقيقة 31 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: كريم نيدفيد - محمد هاني - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - أحمد الشيخ - محمد شريف، خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل النجوم كلا من: أحمد سعد - أحمد جمال - أحمد ربيع - عمرو السيسي - محمد همام - إسلام الفار - محمود حليمو - مايكل ازخومين - محمود فتح الله - مهاب ياسر- صلاح أمين.



















































































































