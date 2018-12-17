شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطلب "مدبولى وعنتر ودونجا" الزمالك فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو المصرى فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى الزمالك من أجل استعارة بعض لاعبى الفريق الأبيض لتدعيم صفوف الفريق الساحلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقد طلب المصرى التعاقد مع أحمد مدبولى ومحمد عنتر ومحمود دونجا لتدعيم منطقة وسط الملعب بلاعبين خبرة فى ظل النقص الحاد فى صفوف المصرى بالإضافة لخروج الثلاثى من حسابات جروس المدير الفنى للأبيض. وقد طلب مسئولو الزمالك مهلة للتفكير لعرض الأمر على المدير الفنى عقب لقاء الإياب للفريق أمام القطن التشادى.

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