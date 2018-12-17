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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إلغاء هدف الأهلى الأول فى شباك النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى الحكم محمود عاشور، هدف الأهلى الأول فى شباك النجوم الذى أحرزه محمد شريف بداعى التسلل فى الدقيقة 25 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن المؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: كريم نيدفيد - محمد هاني - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - أحمد الشيخ - محمد شريف، خط الهجوم: مروان محسن.
وضم تشكيل النجوم كلاً من: أحمد سعد - أحمد جمال - أحمد ربيع - عمرو السيسي - محمد همام - إسلام الفار - محمود حليمو - مايكل ازخومين - محمود فتح الله - مهاب ياسر- صلاح أمين.
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