أمير مرتضي يشن هجوماً حاداً علي الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والنجوم

كتب- وليد خليل شن امير مرتضي المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، هجوماً حاداً علي الاستوديو التحليلي لقناة اون سبورت، والذي سبق انطلاق مباراة الأهلي أمام النجوم المؤجلة من الجولة 12 للدوري الممتاز . وقال أمير مرتضي عبر حسابه الشخصي علي موقع

التواصل الإجتماعي "تويتر" : "أشعر أني أشاهد مباراة بين منتخب مصر وفريق النجوم الاثيوبي وكأنه مذاع على قناة الأهلي وليست مباراة بين فريقين مصريين في الدوري المصري، الاستوديو التحليلي

بالكامل يتمنى فوز الأهلي لم يقل أحد كلمة عن فريق النجوم و الاستوديو بالكامل، هذه مهنية الإعلام...

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