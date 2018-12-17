مروان محسن يحقق رقما لأول مرة بقميص الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق المهاجم مروان محسن، لاعب الأهلي، رقما لأول مرة بقميص فريقه، بعدما سجل هدف التقدم للفريق الأحمر في شباك النجوم ، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية عشر بالدوري.

وبعد هدفه في شباك النجوم، واصل مروان محسن تسجيله للأهداف للمباراة الثالثة على التوالي، حيث احرز ثنائية في شباك طلائع الجيش، وهدف في شباك جيما أبا جيفار الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا.

خلال موسم 2015-2016 حقق مروان محسن نفس الرقم حين سجل في ثلاث مباريات متتالية، حين كان مهاجما للإسماعيلي.

وأحرز مهاجم الإسماعيلي وقتها في شباك كل من المقاصة وإنبي واتحاد الشرطة على التوالي.

ويملك مهاجم المنتخب المصري في رصيده 4 أهداف هذا الموسم مع الأهلي في مسابقة الدوري، بالإضافه لهدف في مستهل مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا.