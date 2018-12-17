بالصور.. لاسارتي يظهر في مدرجات السلام لمتابعة الأهلي أمام النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ظهر مارتن لاسارتي، المدير الفني الجديد للأهلي، خلال مواجهة الفريق أمام النجوم، في إطار مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة بالدوري الممتاز.

وتواجد مدرب الأهلي الجديد بمدرجات ملعب السلام، لمراقبة لاعبي الفريق.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع المدرب لاسارتي، لمدة موسم ونصف الموسم، ليخلف الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 20 نقطة بجدول ترتيب الدوري، وفي حالة الفوز على النجوم سيرتقي للمركز الخامس.