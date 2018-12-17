تقرير.. هدف "ودي" في بايرن.. ماذا قدم صلاح أمام الفرق الألمانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية بين فريقي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

وكان ليفربول جاء في المستوى الثاني في القرعة بعدما احتل الفريق المركز الثاني في مجموعته، بينما تصدر بايرن ميونخ مجموعته.

ويستعد النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، للمشاركة أمام الفريق الألماني الرابع في مسيرته الكروية، حيث لعب أمام 3 أندية سابقة وهم: شالكه، هوفنهايم وباير ليفركوزن.

وسبق ولعب صلاح أمام بايرن ميونخ من قبل ولكن بصورة ودية أثناء استعدادات الريدز للموسم الجديد، واستطاع أن يسجل في مرمى الفريق البافاري هدفاً في فوز الليفر بثلاثية نظيفة على الفريق الألماني.

وفي السطور القادمة نستعرض لكم أبرز ما قدمه صلاح أمام الفرق الألمانية:

شالكه

كان شالكه هو الفريق الألماني الأول الذي واجهه صلاح في مسيرته الأوروبية عندما كان يلعب في صفوف بازل السويسري.

ولعب صلاح أمام شالكه في المباراتين في دوري أبطال أوروبا، ولم يستطع زيارة الشباك الألمانية في المباراتين اللتين خسرها بازل.

باير ليفركوزن

بعد انتقال صلاح من بازل إلى روما الإيطالي، أوقعت قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال، الفريق الإيطالي في مجموعة تضم فريق باير ليفركوزن الألماني.

خاض وقتها صلاح مباراتي الذهاب والعودة، واستطاع صلاح أن يسجل في الشباك الألمانية للمرة الأولى، على ملعب "الأوليمبكو"، بالإضافة إلى صناعته لهدف لزميله ميراليم بيانيتش.

هوفنهايم

أوقعت قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا فريق ليفربول الذي انتقل إليه صلاح حديثاً في ذلك الوقت مع فريق هوفنهايم الألماني، لتضع النجم المصري في مواجهة جديدة أمام الفرق الألمانية.

شارك الملك المصري في مباراتي الذهاب والعودة أمام الفريق الألماني، واستطاع أن يسجل في مباراة العودة على ملعب "الأنفيلد" في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-2 للريدز، ليقود فريقه لدور المجموعات بالبطولة.