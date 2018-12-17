مباشر.. الأهلي 1-0 النجوم.. أزارو يهدر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

تصوير- فريد قطب:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والنجوم، في مباراة مؤجلة بينهما من الأسبوع الـ12 للدوري المصري، المقامة على ملعب إستاد السلام.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في الجدول برصيد 20 نقطة من 10 مباريات، فيما يأتي النجوم بقيادة المدرب أحمد سامي في المركز الـ13 وفي جعبته 17 نقطة من 16 لقاء.

تشكيل الأهلي: علي لطفي، كريم نيدفيد، محمد هاني، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، عمرو السولية، هشام محمد، محمد شريف، ناصر ماهر، أحمد الشيخ، مروان محسن.

تشكيل النجوم: أحمد سعد، أحمد جمال، أحمد ربيع، محمود فتح الله، مهاب ياسر، عمرو السيسي، مايكل ازخومين، إسلام الفار، صلاح أمين، محمد همام، محمود حليمو.

ملخص المباراة:

مرت العشر دقائق الأولى وسط انحصار اللعب بين الفريقين في منتصف الملعب دون فرض أي خطورة على مرمى الأهلي أو النجوم، مع استحواذ نسبي من لاعبي الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة الـ11، أرسل ناصر ماهر عرضية من الجبهة اليسرى داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت أمام مروان محسن وأحمد الشيخ، لتتجه إلى ضربة مرمى لصالح النجوم.

وفي الدقيقة الـ24، توغل كريم نيدفيد في الجبهة اليمنى ليمرر الكرة إلى عمرو السولية الذي أرسل عرضية أرضية داخل المنطقة لكنها لم يحولها أي لاعب داخل شباك النجوم.

وفي الدقيقة الـ25، ألغى الحكم هدفا للأهلي، بعدما مرر ناصر ماهر الكرة إلى محمد شريف في الجبهة اليسرى ليودع الكرة في شباك النجوم، لكن الأخير وقع في مصيدة التسلل.

وفي الدقيقة الـ31، نجح الأهلي في افتتاح التسجيل عن طريق مروان محسن، مستغلا تمريرة بعيدة المدى من أحمد الشيخ، ليودع مهاجم الفريق الكرة من فوق حارس النجوم في الشباك.

ظلت النتيجة على حالها في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.

أجرى محمد يوسف تغييرا بين شوطي المباراة، بإقحام وليد أزارو بدلا من محمد شريف.

وبعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني، كاد محمد همام كاد أن يصنع الخطورة على مرمى الأهلي بعد كرة وصلته في منطقة الجزاء ليسددها بيمناه بعيدة عن مرمى علي لطفي.

ورد الأهلي بمرتدة سريعة في الدقيقة 49 بعد كرة وصلت إلى وليد أزارو الذي انطلق تحت ضغط دفاعي ليصل إلى منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية بيسراه مرت إلى جوار القائم الأيسر بقليل.

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 60 ليتصدى اللاعب صلاح أمين للتنفيذ بتسديدة قوية بيمناه قريبة من الأرض مرت إلى جوار القائم الأيمن بمسافة قريبة.

ومرر كريم وليد عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61 إلى أحمد الشيخ الذي تسلم الكرة بدون رقابة دفاعية ليسدد بيسراه كرة قوية علت العارضة بقليل لتضيع فرصة ثمينة للأحمر.

وحصل الأهلي على ركلة حرة من الجهة اليمنى أمام منطقة جزاء النجوم ليرسل ناصر ماهر عرضية في الدقيقة 68 ليحولها اللاعب أيمن أشرف برأسية إلى جوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة الـ75، سدد ناصر ماهر تصويبة بعيدة المدى من مسافة فريبة من منتصف الملعب لكنها مرت فوق العارضة الأفقية لمرمى النجوم.

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