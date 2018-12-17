الكشف عن العقوبة المتوقعة على المتحدث الرسمي للنصر السعودي

كشف المستشار القانوني والكاتب الرياضي محمد الدويش، عن أن العقوبة المتوقع تطبيقها على عبدالله الزنان، المتحدث الرسمي لنادي النصر، لن تتجاوز السنتين وغرامة مالية لن تقل عن 200 ألف ريال.

وكتب الدويش، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، اليوم الإثنين: "العقوبة التي ستُطبق على المدير التنفيذي للنصر وكذلك مدير مركزه الإعلامي، تتضمن في المادة (135) من لائحة الإنضباط".

وتابع: "وتنص تلك المادة على (إيقاف لا يزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف ريال)، لإدلائهما بمعلومة مضللة عن قضية منظورة، ولا توجد في المادة عقوبة على النادي".

وكانت لجنة الانضباط أرسلت خطابا لنادي النصر، يتضمن عدة أسئلة حول ظهور ابن زنان في إحدى القنوات الفضائية، وأظهر مستندا يخص احتجاج النصر ضد لاعبي الوحدة، أحمد عبده وعلي النمر، اتضح فيما بعد أن هذا المستند مزورا.

على صعيد متصل، قالت تقارير إعلامية إن العقوبة المتوقعة بسبب هذا المستند المزور، هي إيقاف المتحدث الإعلامي لنادي النصر، وتغريم النادي نصف مليون ريال.