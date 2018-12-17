ON Sport بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجوم الآن| يلا شوت

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يتطلع الخليج 365 alyamanalaraby Live في تقديم خدمة مميزة للبث المباشر لأهم مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين 17-12-2018، حيث يسعى فريق الأهلي للتغلب على نظيره النجوم ضمن لقاء مؤجل للجولة الثانية عشر من منافسات الدوري على ملعب السلام بالقاهرة.
ومن المقرر أن تذاع المباراة على قنوات أون سبورت المصرية On Sport HD 1 وقناة النيل الرياضية، عبر القمر الصناعي نايل سات، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت اليمن والسعودية.
يخوض لقاء اليوم المير الفني المؤقت محمد يوسف في آخر مباراة له قبل تولي الجديد مارتين لازارتي، حيث استقر على تشكيلة الفريق المكونة من:
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، أحمد علاء، محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية، محمد شريف، أحمد الشيخ، كريم وليد، ناصر ماهر.
خط الهجوم: مروان محسن
البث المباشر سينطلق قبل المباراة بدقائق بدون توقف .. فلا تذهبوا بعيدًا..
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