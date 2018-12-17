التعاون السعودي يجدد عقد حارسه كاسيو

أعلن نادي التعاون السعودي، اليوم الإثنين، تجديد عقد الحارس البرازيلي كاسيو انجوس، لمدة موسم واحد. وذكر النادي عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "جددت إدارة نادي التعاون عقد الحارس البرازيلي للفريق الأول كاسيو أنجوس لمدة موسم واحد". وظفرت إدارة التعاون بخدمات انجوس، الصيف الماضي، قادما من رايو آفي البرتغالي، ليخلف الحارس المصري عصام الخضري.

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