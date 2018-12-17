مروان محسن يقود هجوم الأهلى أمام النجوم

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة فريق النجوم التي تنطلق بعد قليل على ملعب السلام المؤجلة من الأسبوع الـ12 بمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد – ساليف كوليبالي – محمد هاني – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية – هشام محمد – محمد شريف – أحمد الشيخ – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مروان محسن.

وعلى مقاعد البدلاء : محمد الشناوي – أحمد علاء – إسلام محارب – أحمد حمودي – مؤمن زكريا – باسم علي – وليد أزارو.

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