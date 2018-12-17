شكرا لقرائتكم لاسارتى يحضر مواجهة الأهلى والنجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلي مواجهة فريقه للنجوم المقامة حالياً في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر للدوري، حيث حضر المدرب الأورجوياني أرض الملعب ويُتابع المباراة من مقصورة ملعب السلام.

ووقع لاسارتي علي عقود تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف ، ومن المقرر ان يبدأ مهمته مع الفريق الأحمر بداية من يوم ٢٨ ديسمبر الجاري.