شكرا لقرائتكم المصرى يطالب الزمالك بتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو المصرى فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى الزمالك من أجل استعارة بعض لاعبى الفريق الأبيض لتدعيم صفوف الفريق الساحلى خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة . وقد طلب المصرى التعاقد مع أحمد مدبولى ومحمد عنتر ومحمود دونجا لتدعيم منطقة وسط الملعب بلاعبين خبرة فى ظل النقص الحاد فى صفوف المصرى بالإضافة لخروج الثلاثى من حسابات جروس المدير الفنى للأبيض . وقد طلب مسئولو الزمالك مهلة للتفكير لعرض الامر على المدير الفنى عقب لقاء الإياب للفريق أمام القطن التشادى .

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